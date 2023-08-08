Названы лучшие роскошные автомобили 2023 года (фото)
В рейтинг вошли 10 роскошных автомобилей, которые имеют больше преимуществ, чем у конкурентов. Эти модели предлагают высочайший уровень комфорта.
Британские эксперты назвали 10 лучших роскошных автомобилей. Все эти модели можно купить новыми в 2023 году. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?
На рынке роскошных автомобилей существует большая конкуренция. Десятки производителей выпускают модели, которые предлагают высочайший уровень комфорта.
В рейтинге представлены лучшие роскошные автомобили. Эксперты выделили плюсы и минусы этих моделей.
ТОП-10 лучших роскошных автомобилей 2023 года:
10. Bentley Bentayga
Bentley Bentayga сочетает в себе утонченность и высокий уровень комфорта. Также этот кроссовер предлагает практичный интерьер.
Плюсы:
- роскошный интерьер;
- есть мощные двигатели;
- удобная информационно-развлекательная система.
Минусы:
- коробка передач иногда работает нестабильно;
- слишком высокие эксплуатационные расходы;
- не самый вместительный багажник.
9. Audi A8 L
Audi A8 L отлично балансирует между производительностью и комфортом. Удлиненная версия седана предлагает много места для задних пассажиров, а в список оснащения входят многие современные технологии.
Плюсы:
- комфортная подвеска;
- вместительный багажник;
- роскошный интерьер.
Минусы:
- слишком высокие эксплуатационные расходы;
- малый запас хода на электротяге в гибридной версии;
- коробка передач иногда работает нестабильно.
8. BMW iX
BMW iX несмотря на странный внешний вид является одним из самых технологичных современных автомобилей. Этот электрокроссовер отличается высококачественным интерьером и высоким уровнем практичности.
Плюсы:
- отличная шумоизоляция;
- роскошный интерьер;
- удобная информационно-развлекательная система.
Минусы:
- пневматическая подвеска недоступна в базовой версии;
- небольшой запас хода;
- плохая инфраструктура зарядных станций.
7. Land Rover Range Rover
Новый Land Rover Range Rover сохранил все то, за что автомобилисты полюбили эту модель. В добавок этот внедорожник теперь оснащен всеми современными технологиями и стал еще роскошнее.
Плюсы:
- удобная посадка;
- отличная проходимость;
- практичный интерьер.
Минусы:
- высокая стоимость;
- низкий уровень надежности;
- неудобная информационно-развлекательная система.
6. Mercedes-Benz S-Class
Mercedes-Benz S-Class имеет самое богатое оснащение среди конкурентов. Это очень роскошный седан с продуманным интерьером.
Плюсы:
- отличная гибридная версия;
- комфортная подвеска;
- просторный интерьер.
Минусы:
- неудобная информационно-развлекательная система;
- дизельные версии не работают плавно;
- низкий уровень надежности.
5. Rolls-Royce Ghost
Rolls-Royce Ghost является самым компактным седаном в линейке. Несмотря на это он предлагает такой же высокий уровень роскоши, как Phantom и Cullinan.
Плюсы:
- комфортная подвеска;
- роскошный интерьер;
- мощный двигатель.
Минусы:
- высокая стоимость;
- высокий расход топлива.
4. Audi Q7
Audi Q7 отличается высоким уровнем практичности и комфортной подвеской. Также на выбор доступно множество двигателей.
Плюсы:
- есть мощные двигатели;
- комфортная подвеска;
- роскошный интерьер.
Минусы:
- неудобная информационно-развлекательная система;
- мало места на третьем ряду сидений;
- небогатое оснащение.
3. BMW X7
BMW X7 является самым роскошным кроссовером немецкого бренда. Эта модель предлагает красивый интерьер и много места для пассажиров.
Плюсы:
- отличная шумоизоляция;
- высокий уровень практичности;
- удобная информационно-развлекательная система.
Минусы:
- высокая стоимость;
- слишком тяжелый;
- некрасивый дизайн.
2. BMW i7
BMW i7 объединяет все преимущества роскошных седанов и электромобилей. Эта модель отличается очень технологичным и просторным интерьером.
Плюсы:
- роскошный интерьер;
- для пассажиров доступен огромный дисплей;
- удобные сиденья.
Минусы:
- небольшой запас хода;
- высокая стоимость;
- некрасивый дизайн.
1. Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport предлагает все, что необходимо любителям роскошных автомобилей. Он имеет более приятную управляемость в сравнении с топовым Range Rover, но остается очень практичным.
Плюсы:
- дешевле топового Range Rover;
- отличная проходимость;
- большой запас хода на электротяге в гибридной версии.
Минусы:
- высокая стоимость;
- не самая приятная управляемость;
- низкий уровень надежности.
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