Старый и маломощный Citroen 1965 года продают по цене нового Ferrari (фото)

Выпущено лишь 1365 кабриолетов Citroen DS, и они очень ценятся коллекционерами. Автомобиль оснащен скромным 86-сильным двигателем.

В США на аукцион RM Sotheby’s выставлен Citroen DS 1965 года. За старинный автомобиль планируют выручить от 300 000 до 350 000 долларов — как за новый Ferrari F8 Tributo. О нем рассказали на сайте аукционного дома.

Всего выпустили только 1365 Citroen DS Chapron Фото: RM Sotheby's

Citroen DS – культовая французская модель, но она относится к недорогой классике. Дело в том, что с 1955 по 1975 годы выпущено около 1,5 миллиона этих автомобилей.

Автомобиль оснащен 1,9-литровым 86-сильным двигателем Фото: RM Sotheby's

Впрочем, большинство Citroen DS были седанами и универсалами, а кабриолеты выпускались малыми партиями в ателье Chapron. Их собрали только 1365, поэтому они очень ценятся коллекционерами и баснословно дорогие.

Конкретно этот кабриолет Citroen DS 19 Chapron – один из 120, выпущенных в 1965 году. К тому же, у него редкая 4-ступенчатая механическая КПП, ведь у большинства DS коробка передач была полуавтоматической. Авто прошло полную реставрацию.

Кабриолет прошел полную реставрацию Фото: RM Sotheby's

Под капотом Citroen DS 19 установлен скромный 1,9-литровый мотор на 86 л. с. Модель оснащали относительно маломощными двигателями, чтобы снизить сумму налога на авто (он во Франции в 50-х и 60-х зависел от мощности). Максимальная скорость составляет 166 км/ч.

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