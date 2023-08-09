Мир перевернулся: новый Cadillac Escalade стал электрокаром с запасом хода 725 км (видео)

Электромобиль Cadillac Escalade IQ очень богато оснащен, а его салон отделан дорогой кожей. 760-сильная установка позволяет разгоняться до 100 км/ч менее, чем за 5 секунд.

В США презентовали новый Cadillac Escalade IQ. Знаменитый большой внедорожник премиум-класса впервые стал электромобилем. Подробности модели раскрыли на официальном сайте General Motors.

Внедорожник достигает 5,7 м в длину Фото: General Motors

Электромобиль Cadillac Escalade IQ не заменит бензиновую модель, а будет выпускаться параллельно с ней. Он поступит в продажу с лета 2024 года по цене примерно от $130 000, то есть его конкурентами станут топовые версии Tesla Model X, Rivian R1S и Mercedes EQS SUV.

Дизайн Cadillac Escalade IQ 2024

Новый Cadillac Escalade IQ более обтекаемый, чем бензиновая модель, но остается узнаваемым. Он сохраняет монументальный граненый дизайн с длинным высоким капотом, но в то же время его задним стойкам крыши увеличили наклон.

Электромобиль получил 760-сильную установку Фото: General Motors

Вместо решетки радиатора установлена заглушка с диодной подсветкой. Типичными для Cadillac являются тоненькие диодные фары и фонари, причем задняя оптика выполнена "двухэтажной".

Как и все электромобили General Motors, внедорожник Cadillac построен на платформе Ultium. Его близким родственником является электрический Hummer. По размерам новичок близок к удлиненному Cadillac Escalade ESV.

На передней панели установлен огромный дисплей Фото: General Motors

Габариты Cadillac Escalade IQ:

длина – 5697 мм;

ширина – 2389 мм;

высота – 1934 мм;

колесная база – 3460 мм.

Сиденья второго ряда получили электропривод, вентиляцию и массаж Фото: General Motors

Салон и комплектация Cadillac Escalade IQ 2024

Во внутренней отделке сочетаются кожа, дерево и алюминий. На всю переднюю панель растянут широкий дисплей. В добавок, есть отдельный тачскрин на передней панели и мониторы для задних пассажиров.

На выбор предложат версии на 7 и 8 мест. Даже со всеми сиденьями на месте остается 670-литровый багажник. В пятиместной конфигурации салона его объем составляет 1958 л, а в двухместной – 3374 л. В добавок, есть 345-литровый багажник спереди.

Спереди предусмотрен 345-литровый багажник Фото: General Motors

В топовом варианте кресла первых двух рядов получили электропривод, подогрев, вентиляцию и массаж. Среди других опций – 24-дюймовые диски, парковочный автопилот, камеры кругового обзора, акустика AKG с 36 динамиками и система полуавтономного вождения Super Cruise.

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Электромобиль Cadillac Escalade, характеристики

Новый Cadillac Escalade IQ предложат с полным приводом и двумя электромоторами. В стандартном режиме они развивают 690 л. с. и 835 Н∙м, а в спортивном – 760 л. с. и 1063 Н∙м. То есть, электрокар мощнее топового бензинового Cadillac Escalade-V.

Исполинский внедорожник разгоняется до 100 км/ч менее, чем за 5 с и может буксировать 3,6-тонный прицеп. Огромная батарея на 200 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 725 км, а зарядить ее в быстром режиме от станции мощностью 350 кВт на 20% можно всего за 10 минут. Также предусмотрена двунаправленная зарядка, то есть авто способно питать электроэнергией различные приборы.

Все Cadillac Escalade IQ получили адаптивные амортизаторы, пневмоподвеску с изменяемым клиренсом. Предусмотрены и управляемые задние колеса, благодаря которым авто может двигаться боком, а диаметр его разворота составляет всего 12 м.

Примечательно, что новый Cadillac Escalade IQ – не самый дорогой электрокар марки. В линейке есть флагманский Celestiq стоимостью $340 000.

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