В Украине заработали 50 новых камер автофиксации: где они расположены

Полиция возобновила работу 31 камеры автофиксации и установила 19 новых комплексов. Они заработали как в населенных пунктах, так и на трассах.

Патрульная полиция Украины усиливает контроль за соблюдением скоростного режима на дорогах. С сегодняшнего дня заработали 50 камер автоматической фотофиксации. Об этом сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

По его словам, полиция восстановила работу 31 комплекса автофиксации, отключенного в феврале 2022 года после начала полномасштабного российского вторжения. Кроме того, установлены 19 новых камер.

Как и прежде, Патрульная полиция не делает секрета из расположения камер автофиксации — их адреса уже опубликованы. Они расположены как на улицах в населенных пунктах, так и на трассах.

Где появились новые камеры автофиксации в Украине:

г. Бердичев

ул. Одесская, 27, по направлению к ул. Волочаевской.

г. Кривой Рог

Никопольское шоссе, 22, по направлению к ул. 21-й бригады Национальной гвардии;

Никопольское шоссе, 22, по направлению к Днепровскому шоссе.

г. Сумы

ул. Харьковская, 111, по направлению к ул. Войска Запорожского.

г. Ужгород

ул. Минайская, 8, по направлению к ул. Антона Макаренко;

ул. Минайская, 24, по направлению к просп. Свободы.

г. Черновцы

просп. Независимости, 125, по направлению к ул. Героев Майдана;

просп. Независимости, 94, по направлению к ул. Небесной сотни;

ул. Героев Майдана, 160, по направлению к ул. Александра Щербанюка;

ул. Галицкий шлях, 46-В, по направлению к ул. Клубная;

на 0 км+972 автодороги М-19-03 по направлению к Черновицкой объездной дороге.

Винницкая область

на 491 км+090 автодороги М-30 по направлению к г. Умань;

на 490 км+890 автодороги М-30 по направлению к г. Винница.

Закарпатская область

на 2 км+395 автодороги Н-09 по направлению к с. Верхний Коропец;

на 7 км+734 автодороги М-08 по направлению к ул. Доманинской.

Тернопольская область

на 328 км+315 автодороги М-19 по направлению к г. Тернополь;

на 268 км+641 автодороги М-19 по направлению к г. Кременец;

на 158 км+740 автодороги М-30 по направлению к пгт Великие Борки.

Черновицкая область

на 100 км+356 автодороги Р-62 по направлению к г. Сторожинец.

Камеры автофиксации, возобновившие работу:

г. Винница

проспект Юности, 46, по направлению к ул. Келецкой.

г. Львов

улица Шевченко, 313, по направлению к ул. Ивана Величковского.

г. Хмельницкий

Винницкое шоссе, 8/1, по направлению к ул. Молдавской;

просп. Мира, 65, по направлению к Староконстантиновском шоссе.

г. Сумы

ул. Харьковская, 96, по направлению к ул. Сергея Табалы;

ул. Героев Сумщины, 10, по направлению к ул. Кустовской;

ул. Героев Сумщины, 27, по направлению к пл. Независимости;

ул. Героев Крут, 20, по направлению к ул. Ивана Харитоненко.

Житомирская область

на 127 км+246 автодороги М-06 по направлению к г. Киев;

на 230 км+853 автодороги М-06 по направлению к г. Ровно.

Ивано-Франковская область

на 240 км+283 автодороги Н-09 по направлению к ул. Грушевского.

Киевская область

на 21 км+730 автодороги М-06 по направлению к с. Капитановка;

на 21 км+810 автодороги М-06 по направлению к г. Киев;

на 66 км+250 автодороги М-06 по направлению к г. Житомир;

на 24 км+400 автодороги М-05 по направлению к с. Вита-Почтовая;

на 24 км+700 автодороги М-05 по направлению к пгт Глеваха;

на 15 км+250 автодороги М-05 по направлению к г. Киев;

на 15 км+740 автодороги М-05 по направлению к с. Вита-Почтовая;

на 9 км +784 автодороги Р-01 по направлению к г. Киев;

на 9 км +994 автодороги Р-01 по направлению к г. Обухов;

на 49 км+150 автодороги М-03 по направлению к г. Харьков;

на 37 км+700 автодороги М-07 по направлению к пгт Ворзель.

Кировоградская область

на 248 км+169 автодороги М-05 по направлению к г. Одесса.

Львовская область

на 555 км+730 автодороги М-06 по направлению к г. Львов;

на 555 км+662 автодороги М-06 по направлению к с. Красив;

на 439 км+352 автодороги М-06 по направлению к ул. Победы;

на 541+296 автодороги М-06 по направлению к г. Камянополь;

на 16 км+153 автодороги М-11 по направлению к г. Львов;

на 21+671 автодороги М-10 по направлению к г. Львов.

Одесская область

на 465 км+483 автодороги М-05 по направлению к г. Киев.

Черниговская область

на 11 км+903 автодороги Н-27 по направлению к ул. г. Мена.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине упростили процедуру регистрации автомобилей.

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