Яркий дизайн и цена $20 000: презентован самый дешевый кроссовер Mitsubishi (фото, видео)

Mitsubishi Xforce — компактный 4,4-метровый кроссовер для молодежи. У него выразительный мускулистый дизайн и высокий клиренс.

На автошоу в Джакарте презентован новый Mitsubishi Xforce. Бюджетный кроссовер поступит в продажу до конца года по цене примерно от 20 000 долларов. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Mitsubishi.

У кроссовера мускулистые расширенные крылья Фото: Mitsubishi

Новый Mitsubishi Xforce будут продавать в более чем 40 странах Евразии, Африки и Америки. Молодежная модель станет более доступной альтернативой модели ASX. Два кроссовера сопоставимы по размерам.

Габариты Mitsubishi Xforce 2024:

длина – 4390 мм;

ширина – 1810 мм;

высота – 1660 мм;

колесная база – 2650 мм.

На передней панели установлены два дисплея Фото: Mitsubishi

Кроссовер Mitsubishi Xforce сохранил выразительный дизайн предсерийного концепт-кара XFC. У него высокий капот и мускулистые расширенные крылья. Широкая решетка радиатора сочетается с тоненькими диодными фарами.

Хотя модель недорогая, она получила цифровой щиток приборов и большой 12,3-дюймовый тачскрин. В мультимедиа предусмотрены комплекс и кренометр. Аудиосистему для авто создали в Yamaha. Среди опций есть двухзонный климат-контроль, электропривод двери багажника, беспроводная зарядка для смартфонов и охлаждаемый бокс в подлокотнике.

Новый Mitsubishi Xforce 2024 дебютировал с 1,5-литровым 105-сильным двигателем и вариатором, а позже линейку может расширить гибрид. Привод только передний, но зато у кроссовера высокий (222 мм) клиренс и предусмотрены режимы для грязи, гравия и мокрой дороги.

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