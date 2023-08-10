Изменился до неузнаваемости: раскрыты все подробности нового Hyundai Santa Fe 2024 (видео)

Кроссовер Hyundai Santa Fe преобразился внешне и стал просторнее внутри. Модель предложат в бензиновых и гибридных версиях мощностью до 281 л. с.

Новый Hyundai Santa Fe пятого поколения презентовали онлайн. Семейный кроссовер радикально изменился. Его продажи в Европе и Америке стартуют в первой половине 2024 года. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте южнокорейского автопроизводителя.

Кроссовер подрос в размерах Фото: Hyundai

Дизайн Hyundai Santa Fe 2024

Перемены видны невооруженным глазом – новый Hyundai Santa Fe удивил угловатым дизайном с вертикальными задними стойками крыши. У него высокий капот, расширенные колесные арки, решетка радиатора с подсветкой и оригинальные фары и фонари с Н-образным узором. К тому же, кроссовер Hyundai несколько подрос в размерах.

Модель предложат в бензиновых и гибридных версиях Фото: Hyundai

Габариты Hyundai Santa Fe 2024:

длина – 4830 мм;

ширина – 1900 мм;

высота – 1720 мм;

колесная база – 2815 мм.

Салон и комплектация Hyundai Santa Fe 2024

Большие размеры позволили сделать салон Hyundai Santa Fe просторнее – больше места стало на втором и третьем рядах. На выбор предложат версии на 5, 6 и 7 мест. В пятиместной конфигурации объем багажника составляет 725-1275 л.

В пятиместной версии объем багажника равен 725-1275 л Фото: Hyundai

На передней панели установлен большой изогнутый дисплей виртуальной панели приборов и мультимедиа, а кнопки климат-контроля стали сенсорными. Между передними сиденьями установили сразу две беспроводных зарядки для смартфонов.

Кресла второго ряда получили электропривод складывания и регулировки наклона спинки. Среди опций есть отделка кожей Nappa, доступ в салон со смартфона, камеры кругового обзора, парковочный автопилот с дистанционным управлением, система полуавтономного вождения.

На передней панели появился изогнутый дисплей Фото: Hyundai

Новый Hyundai Santa Fe, характеристики

Кроссовер Hyundai Santa Fe 2024 будут оснащать бензиновыми двигателями объемом 2,5 л (194 и 281 л. с.), останутся в линейке 230-сильный стандартный и 265-сильный подзаряжаемый гибриды. О дизеле пока информации нет.

Самый мощный вариант разгоняется до 100 км/ч за 8,1 с и развивает 210 км/ч, расходуя в среднем 9,1 л/100 км. 230-сильный гибрид заметно экономичнее – 6,5 л/100 км в смешанном цикле.

Ранее Фокус сообщал, что Hyundai презентовали недорогие кроссоверы повышенной проходимости.

Также мы писали, что на рынок вышел новый Hyundai Accent 2023.