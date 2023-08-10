Альтернатива кроссоверу: Hyundai показали необычный внедорожный минивэн за $21 500 (фото)

Минивэн Hyundai Stargazer X получил внедорожный обвес, а его клиренс достигает 200 мм. Семейная модель предложена в версиях на 6 и 7 мест.

Линейку Hyundai Stargazer 2023 пополнила новая внедорожная версия X. Бюджетный 4,5-метровый минивэн повышенной проходимости презентовали на автошоу в Джакарте. Об этом сообщается на официальном сайте Hyundai.

Клиренс вырос до 200 мм Фото: Hyundai

Новый Hyundai Stargazer X сохраняет авангардный дизайн с однообъемным силуэтом и тоненькой диодной полосой на всю ширину кузова в духе старшего брата Staria. От стандартной модели он отличается пластиковым обвесом, рейлингами и 17-дюймовыми дисками с внедорожной резиной, а его клиренс вырос до 200 мм.

В салоне установлена цифровая панель приборов Фото: Hyundai

Салон Hyundai Stargazer X отделан коричневой эко-кожей. Доступны версии на 6 и 7 мест. Минивэн получил цифровой щиток приборов и 8,0-дюймовый тачскрин, также комплектация включает климат-контроль, круиз-контроль, камеру заднего вида, системы контроля полосы движения и "слепых" зон.

Минивэн Hyundai Stargazer X оснащен 1,5-литровым 115-сильным двигателем, как у седана Accent 2023 года. В паре с ним работает вариатор, а привод у авто исключительно передний.

На выбор предложат версии на 6 и 7 мест Фото: Hyundai

Внедорожный Hyundai Stargazer X ощутимо дороже обычного минивэна. Если базовая модель стоит в эквиваленте 16 000 долларов, то вариант повышенной проходимости – 21 500 долларов. Продажи стартуют в ближайшее время.

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