Капсула времени за $250 000: найден культовый спорткар Ford 90-х в новом состоянии (видео)

Ford Escort RS Cosworth — экстремальная версия популярной бюджетной модели. Заряженный хэтчбек оснащен 224-сильным турбомотором и полным приводом.

В Индонезии неожиданно обнаружили настоящее автомобильное сокровище – знаменитый Ford Escort RS Cosworth 1992 года в идеальном состоянии. За три десятилетия он проехал всего 1131 км. Находке посвятили видео на Youtube-канале The Late Brake Show.

Пробег авто составляет всего 1131 км Фото: скриншот / YouTube

Этот Ford Escort RS Cosworth – настоящая капсула времени, ведь авто 30 лет простояло в гараже. Заряженный хэтчбек приобрел богатый любитель ралли из Джакарты, чтобы участвовать на нем в соревнованиях.

Автомобиль идеально сохранился Фото: скриншот / YouTube

Впрочем, Ford Escort RS Cosworth так и не вышел на старт ралли. Со временем интерес владельца к спорткару охладел и его забросили.

Машина отлично сохранилась и выглядит как новая. После того, как ее выкупили, привезли в Австралию и отмыли, то оказалось, что кузов и салон в идеальном состоянии.

Под капотом установлен 224-сильный турбомотор Фото: скриншот / YouTube

К тому же, этот Ford Escort RS Cosworth относится к специальной версии Motorsport Edition. Ее облегчили за счет отказа от кондиционера, радио, люка и части шумоизоляции. Таких авто выпустили лишь 2500.

Полноприводный заряженный хэтчбек Ford Escort RS Cosworth стал предтечей таких моделей, как Subaru Impreza STI и Mitsubishi Lancer Evo. Он оснащен 2,0-литровым 224-сильным турбомотором и 5-ступенчатой механической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 5,7 с и развить 232 км/ч.

В скором времени Ford Escort RS Cosworth выставят на аукцион. За капсулу времени надеются выручить не менее 250 000 долларов, ведь сейчас эти авто подскочили в цене.

К слову, заряженный хэтчбек Ford Escort RS Cosworth есть и в Украине, причем он хорошо сохранился.

Также Фокус рассказывал про еще одну раллийную капсулу времени — Mitsubishi Lancer Evolution.