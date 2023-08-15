Эксперты определили лучшие автомобили для высоких людей (фото)
Высоким водителям не обязательно покупать большие автомобили. Некоторые компактные модели достаточно просторные внутри.
Не секрет, что рослым людям сложнее подобрать автомобиль. Им приходится больше внимания уделять внутреннему пространству и удобству посадки. Американское издание Consumer Reports решило помочь им и определило лучшие авто для высоких людей.
Эксперт Consumer Reports ростом 188 см Раян Пжищиковски отметил, что высоким людям не обязательно покупать большие машины, ведь компактные модели также бывают просторные – к таким относится, например, Kia Soul. А вот спортивные авто как правило очень тесные.
Эксперты Consumer Reports испытали десятки современных моделей авто самых разных классов и ценовых категорий. В тестах приняли участие водители высоко роста, оценивающие комфорт, удобство, пространство для ног и над головой.
По результатам тестов выбрали 11 лучших авто для рослых водителей. Большинство из них – кроссоверы, хотя есть в этом списке и седаны, и минивэн.
Лучшие авто 2023 года для высоких людей:
- Audi A6
- Audi A8
- Audi Q3
- BMW 2 Series Gran Coupe
- Honda Odyssey
- Honda Pilot
- Kia Soul
- Porsche Cayenne
- Subaru Forester
- Subaru Legacy
- Volkswagen Atlas
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