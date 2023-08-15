Эксперты определили лучшие автомобили для высоких людей (фото)

Высоким водителям не обязательно покупать большие автомобили. Некоторые компактные модели достаточно просторные внутри.

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Не секрет, что рослым людям сложнее подобрать автомобиль. Им приходится больше внимания уделять внутреннему пространству и удобству посадки. Американское издание Consumer Reports решило помочь им и определило лучшие авто для высоких людей.

Компактная Kia Soul подходит рослым водителем Фото: Consumer Reports

Эксперт Consumer Reports ростом 188 см Раян Пжищиковски отметил, что высоким людям не обязательно покупать большие машины, ведь компактные модели также бывают просторные – к таким относится, например, Kia Soul. А вот спортивные авто как правило очень тесные.

Эксперты Consumer Reports испытали десятки современных моделей авто самых разных классов и ценовых категорий. В тестах приняли участие водители высоко роста, оценивающие комфорт, удобство, пространство для ног и над головой.

Porsche Cayenne просторный внутри Фото: Porsche

По результатам тестов выбрали 11 лучших авто для рослых водителей. Большинство из них – кроссоверы, хотя есть в этом списке и седаны, и минивэн.

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Лучшие авто 2023 года для высоких людей:

Audi A6 Audi A8 Audi Q3 BMW 2 Series Gran Coupe Honda Odyssey Honda Pilot Kia Soul Porsche Cayenne Subaru Forester Subaru Legacy Volkswagen Atlas

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