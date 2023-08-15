Експерти визначили найкращі автомобілі для високих людей (фото)

Високим водіям не обов'язково купувати великі автомобілі. Деякі компактні моделі досить просторі всередині.

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Не секрет, що рослим людям складніше підібрати автомобіль. Їм доводиться більше уваги приділяти внутрішньому простору і зручності посадки. Американське видання Consumer Reports вирішило допомогти їм і визначило найкращі авто для високих людей.

Компактна Kia Soul пасує рослому водієві Фото: Consumer Reports

Експерт Consumer Reports зростом 188 см Раян Пжіщіковскі зазначив, що високим людям не обов'язково купувати великі машини, адже компактні моделі також бувають просторі — до таких належить, наприклад, Kia Soul. А от спортивні авто зазвичай дуже тісні.

Експерти Consumer Reports випробували десятки сучасних моделей авто найрізноманітніших класів і цінових категорій. У тестах взяли участь водії високого зросту, які оцінили комфорт, зручність, простір для ніг і над головою.

Porsche Cayenne просторий всередині Фото: Porsche

За результатами тестів обрали 11 найкращих авто для рослих водіїв. Більшість із них — кросовери, хоча є в цьому списку і седани, і мінівен.

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Audi A6 Audi A8 Audi Q3 BMW 2 Series Gran Coupe Honda Odyssey Honda Pilot Kia Soul Porsche Cayenne Subaru Forester Subaru Legacy Volkswagen Atlas

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