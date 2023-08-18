Необычный дизайн и сканер отпечатков пальцев: презентован новый Kia Sorento 2024 (фото)

Новый Kia Sorento изменился до неузнаваемости, а его салон стал современнее. Кроссовер предложат в бензиновых, дизельных и гибридных версиях.

В Южной Корее состоялась официальная презентация Kia Sorento 2024. Семейный кроссовер прошел основательную модернизацию и вскоре поступит в продажу на родине, а до конца года начнется экспорт модели. Подробности раскрыли на официальном сайте Kia.

Сзади обновлены фонари Фото: Kia

Новый Kia Sorento серьезно изменился внешне. Дизайн кроссовера выполнен в новом фирменном стиле Opposites United, дебютировавшем на электрокаре Kia EV9. У авто огромная решетка радиатора и Т-образные светодиодные фары. Кроме того, обновлены фонари и бамперы.

Салон Kia Sorento 2024 – практический полностью новый. На передней панели теперь установлены два больших дисплея, а кнопки климат-контроля стали сенсорными. Кроме того, улучшена проекция на лобовое стекло, а перечень опций пополнили видеорегистраторы и сканер отпечатков пальцев.

Кроссовер Kia Sorento дебютировал с тремя моторами: 2,5-литровой 281-сильной бензиновой турбочетверкой, 2,2-литровым турбодизелем мощностью 194 л. с. и гибридная силовая установка на 230 л. с.

На передней панели установлены два дисплея Фото: Kia

Позже появятся и другие версии, среди которых будет и 265-сильный подзаряжаемый гибрид. Все версии теперь комплектуются роботизированной 8-ступенчатой КПП с двумя сцеплениями, а привод может быть передним или полным.

Ранее Фокус рассказывал, что новый недорогой электрокроссовер Kia рассекретили до премьеры.

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