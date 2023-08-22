Кожа, массаж и огромный салон: Great Wall показали роскошный минивэн по цене Camry (фото)

Wey Alpine — большой семиместный минивэн с очень роскошным салоном и богатым оснащением. Авто оснащено гибридной установкой и может проехать 150 км на электротяге.

В Китае представили новый Wey Alpine. Большой минивэн от премиального подразделения концерна Great Wall поступит в продажу с осени по цене в 40-45 тыс. долларов. Об этом сообщает сайт Autohome.

Минивэн получил гибридную установку Фото: autohome.com.cn

Минивэн Wey Alpine станет конкурентом американскому Buick Century, британскому LDV Mifa и китайско-немецкому BYD Denza D9. Он имеет все шансы появиться за пределами Китая, ведь автомобили Wey продаются даже в Европе.

У Wey Alpine выразительный дизайн с огромной хромированной решеткой радиатора, продолговатыми фарами и рельефными боковинами. В отделке активно использован хром.

Огромная решетка радиатора сочетается с раскосыми фарами Фото: autohome.com.cn

Габариты Wey Alpine 2023:

длина – 5045 мм;

ширина – 1960 мм;

высота – 1900 мм;

колесная база – 3085 мм;

масса – 2610 кг.

На передней панели установлены два дисплея Фото: autohome.com.cn

Салон Wey Alpine отделан кожей и деревом. На передней панели установлены два дисплея. Минивэн является семиместным, а объем его багажника со сложенными задними креслами составляет 1725 л.

Кресла первого и второго рядов получили электропривод, вентиляцию и массаж, а сиденья третьего ряда – горизонтальную регулировку. Среди опций есть панорамная крыша, 12,5-литровый холодильник и акустика Harman Kardon.

Сиденья второго ряда получили электропривод и массаж Фото: Great Wall Кресла третьего ряда регулируются Фото: autohome.com.cn

Китайский минивэн оснащен гибридной установкой, состоящей из 1,5-литровой 156-сильной турбочетверки и электромотора на 184 л. с. Батарея на 38 кВт∙ч позволяет проехать 150 км в полностью электрическом режиме.

Ранее Фокус рассказывал, что Great Wall показали новый Haval H5 стоимостью всего 16 000 долларов.

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