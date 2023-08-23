Дорогая легенда: знаменитый гоночный Ferrari 60-х продают за $60 миллионов (фото)

Выпустили лишь три гоночных купе Ferrari 330 LM с 390-сильным V12 под капотом. Спорткар добился успеха в соревнованиях.

В США на аукцион RM Sotheby’s выставили невероятно редкий Ferrari 330 LM 1962 года. За гоночное авто планируют выручить баснословную сумму – около 60 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Спорткар создан на базе прославленного Ferrari 250 GTO Фото: RM Sotheby's

Ferrari 330 LM – одна из самых редких моделей итальянской марки. Всего выпустили лишь три таких купе. По сути, это более мощная версия легендарного спорткара Ferrari 250 GTO – самой прославленной и дорогой модели итальянской марки. Его стоимость доходит до $70 миллионов.

Ferrari 330 LM стал вторым в 1000-километровой гонке на Нюрбургринге Фото: RM Sotheby's

Визуально авто отличается от Ferrari 250 GTO только выпуклым капотом. Его изменили потому, что более крупный 4,0-литровый V12 мощностью 390 л. с. попросту не помещался в моторном отсеке. По этой же причине автомобиль удлинили.

Под капотом установлен 4,0-литровый V12 на 390 л. с. Фото: RM Sotheby's

Спорткар Ferrari оказался очень быстрым – он разгонялся до 100 км/ч за 6 с и развивал 300 км/ч. В 1962 году он занял второе место в 1000-километровой гонке на знаменитом немецком автодроме Нюрбургринг.

Спорткар отреставрирован до идеального состояния Фото: RM Sotheby's

Нынешний владелец Ferrari 330 LM приобрел его в 1985 году и использовал в качестве повседневного авто. Спорткар прошел реставрацию и неоднократно получал награды на различных ретро-шоу.

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