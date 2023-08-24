В Италии презентовали новый компактный кроссовер за 17 900 евро с заводским ГБО (фото)

Новый EVO3 — недорогой 4,1-метровый компактный кроссовер для города. Модель доступна в бензиновом или газовом исполнении.

В Европе стартуют продажи нового EVO3. Бюджетный компактный кроссовер итальянского производства будет стоить от 17 900 евро. Об авто рассказали на официальном сайте марки.

EVO – новый бренд итальянской компании DR Automobiles. Она занимается выпуском для европейского рынка ряда моделей китайского производства. Налажена сборка автомобилей Chery, JAC и BAIC. Большинство из них — кроссоверы, хотя в линейке есть и доступные городские электромобили.

EVO3 является лицензионной копией китайского JAC JS2

Новый EVO3 – брат-близнец 4,1-метровой модели JAC JS2, которая представлена и в Украине. От китайского кроссовера он отличается дизайном радиаторной решетки и меньшим количеством хромированных деталей.

Салон EVO3 отделан искусственной кожей с контрастной красной прострочкой. Объем багажника составляет 450 л.

Кроссовер получил 9,0-дюймовый тачскрин, а еще оснащение включает 17-дюймовые диски, климат-контроль, круиз-контроль, навигацию, парктроник и камеру заднего вида.

Базовое оснащение включает 9,0-дюймовый тачскрин

Новый кроссовер EVO3 оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 113 л. с., а в качестве опции ему предлагают заводское ГБО. На выбор доступны 5-ступенчатая механическая КПП или вариатор.

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