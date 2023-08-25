Аналог Sportage: Kia представила недорогой электрокроссовер с запасом хода 600 км (фото)

Новый Kia EV5 — пятиместный 4,6-метровый электрокроссовер с оригинальным граненым дизайном. Основным соперником электромобиля станет Volkswagen ID.4.

На автошоу в Чэнду презентовали новый Kia EV5. Электрический кроссовер поступит в продажу до конца года. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Kia.

Кроссовер отличается граненым дизайном с оригинальными тоненькими фарами Фото: Kia

Электромобиль Kia EV5 будут выпускать в Китае и именно там поначалу появится модель. На другие рынки она выйдет под конец 2024 года, а его основным конкурентом станет Volkswagen ID.4. Кроссовер позиционируют, как электрическую альтернативу Kia Sportage, ведь две модели сопоставимы по габаритам.

Размеры Kia EV5 2024:

длина – 4615 мм;

ширина – 1875 мм;

высота – 1715 мм;

колесная база – 2750 мм.

Модель дебютировала в 218-сильной версии Фото: Kia

Граненый дизайн выдержан в духе старшего брата – флагманского Kia EV9. У авто выраженный двухобъемный профиль с высоким капотом и оригинальные тоненькие фары.

В салоне Kia EV5 на передней панели установлены сразу три дисплея, а подсветка может менять цвет (доступны 64 разных оттенка). Передние сиденья выполнены в виде дивана. Съемный пол в багажнике можно превратить в полку.

Передние сиденья выполнены в виде дивана Фото: Kia

Электрокроссовер Kia EV5 можно оснастить трехзонным климат-контролем, камерами кругового обзора, подогревом и вентиляцией сидений.

Поначалу новый Kia EV5 предложат только в 218-сильной заднеприводной версии. Он весит 1870 кг, а его максимальная скорость ограничена на 185 км/ч.

Пол багажника можно превратить в полку Фото: Kia

Литий-железо-фосфатную батарею для Kia EV5 будет изготовлять BYD. Ее емкость составляет 77 кВт∙ч, а заявленный запас хода – около 600 км. Больше характеристик обещают опубликовать в октябре.

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