Мир перевернулся: новый Ford Mustang впервые станет гибридом

В Ford заявили, что Mustang сохранит двигатель V8 как можно дольше. Из-за ужесточенных норм по вредным выбросом его могут дополнить электромотором.

Ford Mustang следующего поколения впервые в истории модели получит гибридную версию. Спорткар сохранит свой характер, но станет еще быстрее и экологичнее. Об этом сообщили на сайте CarBuzz.

Генеральный директор Ford Джим Фарли подтвердил информацию об электрификации нового Ford Mustang. Он подчеркнул, что спорткар не станет электромобилем, но его двигатель дополнит электромотор.

"Будет много степеней частичной электрификации, которые по-прежнему полезны для планеты. Полностью электрический спорткар Mustang? Нет, наверное, нет. Но может ли существовать частично электрифицированный спорткар Mustang? Да", — сказал Фарли.

Гендиректор Ford не раскрыл подробностей о том, какую именно силовую установку получит Mustang следующего поколения. Вероятнее всего, электромотор получат только версии с четырехцилиндровыми двигателями EcoBoost.

Фарли отметил, что Mustang является очень важным автомобилем для Ford. Поэтому модель сохранит все то, за что ее полюбили автомобилисты со всего мира.

Напомним, что помимо спорткара, в Ford выпускают электрокроссовер Mustang Mach-E. Благодаря этому бренд сможет снизить средний показатель вредных выбросов для своего модельного ряда.

Ранее Фокус рассказал, что Ford представил дом на колесах Transit Custom Nugget.