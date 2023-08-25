В стиле 50-х: Citroen выпустил нестандартный дом на колесах (фото)

Автодом Citroen Type Holidays выполнен в духе модели Type H 50-х годов. Внутри обустроены спальные места и небольшая кухня.

На выставке в Дюссельдорфе презентовали необычный кемпер Citroen Type Holidays. Дом на колесах выполнен в ретро-стилистике. Его подробности раскрыли на официальном сайте французского автопроизводителя.

Крыша кемпера поднимается Фото: Citroen

Концепт-кар помогла создать словенская компания Bravia Mobil. В основе кемпера лежит Citroen SpaceTourer, хотя при взгляде на авто это трудно заметить.

Автодом похож на знаменитый минивэн Citroen Type H 50-х годов, который можно увидеть, например, в фильмах о Фантомасе. Со знаменитым предком новый Citroen Type Holidays роднят крупная решетка радиатора, круглые фары и гофрированные боковины.

Боковины выполнены гофрированными Фото: Citroen

В то же время, салон Citroen Type Holidays довольно современный. Его крыша поднимается, образуя спальное место, а задний диван раскладывается в кровать. Также предусмоторены поворачивающиеся кресла, раскладной стол, многочисленные ящики и шкафы.

Внутри обустроена небольшая кухня Фото: Citroen

Мини-кухня дополнена раковиной, плитой и холодильником. В добавок, установлен автономный отопитель Webasto.

В салоне предусмотрены два спальных места Фото: Citroen

Новый Citroen Type Holidays формально является концепт-каром, однако он является предвестником целой новой линейки моделей. Следует отметить, что аналогичная ретро-версия есть и у Citroen Berlingo, причем она выпускается серийно.

Ранее Фокус рассказывал, что в Дюссельдорфе свой дом на колесах представил и Volkswagen.

Также мы писали, что в Украине обнаружили редчайший электрокар Citroen 2000 года.