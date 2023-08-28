ДТП на $200 тысяч: блогер Даша Квиткова попала в масштабную аварию в Киеве, — соцсети (фото)

Как информируют местные паблики, в столице столкнулись новый Lexus LX, две Tesla и Ford Mustang. Свидетели утверждают, что видели в салоне внедорожника блогера Дашу Квиткову.

Крупное ДТП произошло в Киеве близ станции метро "Академгородок". На перекрестке столкнулись четыре недешевых автомобиля общей стоимостью свыше 200 000 долларов. Фото аварии появились в соцсетях.

Авария произошла близ станции метро "Академгородок" Фото: Kyiv Operativ

По словам очевидцев, дорогой внедорожник Lexus LX проехал на красный свет – это и стало причиной ДТП. Также столкнулись Ford Mustang и два электрокара Tesla Model 3. В аварии есть пострадавшие, поэтому открыто уголовное производство.

Свидетели утверждают, что видели на месте ДТП Дашу Квиткову Фото: Киев оперативный

На фото с места ДТП видно, что с Lexus LX после аварии сняли номера. Кроме того, появилась информация, что внедорожник стоимостью около $100 000 якобы был взят на тест-драйв.

Столичные Telegram-каналы сообщают, что свидетели ДТП видели что в элитном внедорожнике ехала известня блогер и победительница девятого сезона шоу "Холостяк" Даша Квиткова. Впрочем, пока неизвестно, была ли именно она за рулем. Официальной информации от столичной полиции по этому инциденту еще нет.

Общая стоимость авто в ДТП составляет не менее 200 000 долларов

Сама Квиткова пока не подтвердила это, но намекнула на неприятности в соцсетях и написала в своем Instagram, что не доехала к подруге в роддом. Подробности произошедшего она пообещала рассказать позже.

Ранее Фокус сообщал, что в ДТП разбили эксклюзивный суперкар семикратного чемпиона "Формулы-1" Льюиса Хэмилтона за $11 миллионов.

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