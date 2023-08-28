ДТП на $200 тысяч: блогер Даша Квиткова попала в масштабную аварию в Киеве, — соцсети (фото)
Как информируют местные паблики, в столице столкнулись новый Lexus LX, две Tesla и Ford Mustang. Свидетели утверждают, что видели в салоне внедорожника блогера Дашу Квиткову.
Крупное ДТП произошло в Киеве близ станции метро "Академгородок". На перекрестке столкнулись четыре недешевых автомобиля общей стоимостью свыше 200 000 долларов. Фото аварии появились в соцсетях.
По словам очевидцев, дорогой внедорожник Lexus LX проехал на красный свет – это и стало причиной ДТП. Также столкнулись Ford Mustang и два электрокара Tesla Model 3. В аварии есть пострадавшие, поэтому открыто уголовное производство.
На фото с места ДТП видно, что с Lexus LX после аварии сняли номера. Кроме того, появилась информация, что внедорожник стоимостью около $100 000 якобы был взят на тест-драйв.
Столичные Telegram-каналы сообщают, что свидетели ДТП видели что в элитном внедорожнике ехала известня блогер и победительница девятого сезона шоу "Холостяк" Даша Квиткова. Впрочем, пока неизвестно, была ли именно она за рулем. Официальной информации от столичной полиции по этому инциденту еще нет.
Сама Квиткова пока не подтвердила это, но намекнула на неприятности в соцсетях и написала в своем Instagram, что не доехала к подруге в роддом. Подробности произошедшего она пообещала рассказать позже.
Ранее Фокус сообщал, что в ДТП разбили эксклюзивный суперкар семикратного чемпиона "Формулы-1" Льюиса Хэмилтона за $11 миллионов.
Также мы писали, что в США автомобиль пронзили копьем.