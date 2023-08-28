Цена $20 700 и необычные двери: представлен самый дешевый электромобиль Kia (фото)

Электромобиль Kia Ray EV оснащен 87-сильным мотором и способен проехать свыше 200 км без подзарядки. Минивэн получил оригинальные ассиметричные двери.

Линейку Kia Ray 2024 пополнит электрическая версия. Компактный минивэн уже поступил в продажу на родине, в Южной Корее, по цене от 27,35 до 29,55 миллионов вон ($20 700 – 22 300). Об этом сообщается на официальном сайте концерна Hyundai.

Следует отметить, что электромобиль Kia Ray EV ранее уже предлагали, но освеженная модель 2024 года получит полностью новую силовую установку.

Задняя правая дверь выполнена сдвижной Фото: Kia

Отдачу Kia Ray EV увеличили до 87 л. с. и 147 Н∙м. Установлена и новая батарея емкостью 35,2 кВт∙ч, что увеличило запас хода до 205 км по циклу WLTP.

Визуально новый Kia Ray EV не отличается от обновленной бензиновой версии модели. У 3,6-метрового авто короткий капот, вертикальные стойки крыши и крупные фары. Оригинально выполнены двери автомобиля: слева задняя дверь обычная, а вот справа – сдвижная. Наряду с пассажирской версией предлагают и грузовой фургон.

Электромобиль получил виртуальный щиток приборов и кнопки вместо рычага КПП Фото: Kia

В салоне появились новые виртуальный щиток приборов и 10,25-дюймовый тачскрин. Вместо рычага КПП электрокар получил кнопки, также изменены переключатели климата.

Комплектация Kia Ray EV включает кондиционер, аудиосистему, электронный стояночный тормоз, системы автоматического торможения и удержания в полосе.

Ранее Фокус рассказывал про недорогой электрокроссовер Kia EV5 с запасом хода 600 км.

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