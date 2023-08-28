Электрический пикап Tesla Cybertruck сделали похожим на Toyota (видео)
Тестовый Tesla Cybertruck закамуфлировали под пикап Toyota Tundra. В таком виде электромобиль тестируют в США.
В США заметили необычный пикап Tesla Cybertruck. Электромобиль сделали похожим на Toyota Tundra. Видео с нестандартным авто появилось на Youtube-канале ghost tesla.
Электрический пикап Tesla Cybertruck проходит финальные испытания. Как это часто бывает во время тестов, его решили обклеить специальной камуфляжной пленкой.
На пленку нанесли изображения Toyota Tundra. Таким образом удалось и детали дизайна авто скрыть, и привлечь к себе внимание.
Это уже не первый подобный камуфляж для Tesla Cybertruck. Ранее этот пикап превратили в подобие Ford F-150 – это был ответ на критику модели со стороны СЕО Ford Джима Фарли.
С Toyota у Tesla отношения хорошие, японский концерн в свое время даже владел 5% акций американской компании. Очевидно, в данном случае речь идет о простой шутке.
Примечательно, что пленкой "под Toyota" обклеен тот же пикап, который превратили в Ford – об этом свидетельствует номерной знак автомобиля.
Как известно, электромобили Tesla Cybertruck уже выпускают, но пока собирают авто первой пробной серии. Их уже неоднократно видели на автовозах. Первые покупатели получат пикапы Tesla в конце сентября.
Ранее Фокус сообщал, что электрический универсал Volkswagen рассекретили до премьеры.
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