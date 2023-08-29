Toyota обновила свой самый быстрый и самый экстремальный хэтчбек (фото)

Обновленная Toyota GR Corolla получила множество изменений. Заряженный хэтчбек оснащен 300-сильным двигателем и способен разгоняться до сотни примерно за 5 секунд.

В Японии показали новую Toyota GR Corolla 2024 года. Заряженный хэтчбек получил несколько технических изменений и теперь доступен в новом цвете. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Обновленная Toyota GR Corolla получила измененные передние воздухозаборники. Они позволили улучшить управляемость спорткара.

Toyota GR Corolla 2024 получила более эффективные воздухозаборники Фото: Toyota

Также заряженный хэтчбек теперь можно заказать в голубом цвете Cyan Metallic. Всего будет выпущено 50 автомобилей с этим оттенком.

В интерьере появились акценты голубого цвета Фото: Toyota

Еще одним изменением стали улучшенные болты для различных компонентов шасси. По словам Toyota, они сделали хэтчбек устойчивее на дороге.

Toyota GR Corolla оснащена 1,6-литровым турбированным двигателем мощностью 300 л.с. и 370 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой переключения передач и системой полного привода.

В 2024 году для японского рынка будет изготовлено 550 единиц Toyota GR Corolla. Начальная цена составит 5 250 000 иен (35 859 долларов).

Ранее Фокус писал, что в интернете появилась информация про роскошный кроссовер Toyota Century SUV.