Ford прекратит выпуск трех популярных моделей: назвали причины

Ford снимет с производства модели Escape, Edge и Transit Connect ради новых электромобилей. Уже с 2025 года эти автомобили станут недоступны для покупки.

Ford собирается избавиться от трех своих популярных моделей. Среди них два кроссовера и один микроавтобус. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Ford планирует сосредоточиться на производстве электромобилей. Именно поэтому бренд постепенно отказывается от моделей с ДВС.

К 2025 году из модельного ряда Ford исчезнут Escape, Edge и Transit Connect. Их заменят новые электромобили.

В последние годы эти три модели утратили свою популярность. К тому же Transit Connect имеет более крупную альтернативу — Transit и E-Transit, а на показатели продаж Escape повлиял выход модели Bronco Sport.

Ford Edge будет доступен с ДВС только на рынке Китая. Там кроссовер продают с удлиненной колесной базой и другим дизайном.

Ford Edge будет выпускаться только для китайского рынка Фото: autohome.com.cn

В Ford считают, что производство непопулярных моделей с ДВС не является целесообразным. Сэкономленные ресурсы и деньги могут быть выделены на производство новых электромобилей.

К 2023 году потери концерна оцениваются в миллиарды долларов. Поэтому руководство Ford решило пересмотреть свой модельный ряд.

Ранее Фокус писал, что Ford прекратил производство хэтчбека Fiesta, который выпускался с 1976 года.