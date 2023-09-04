Эксперты назвали лучшие спортивные кроссоверы 2023 года (фото)
В рейтинг вошли 10 лучших спортивных кроссоверов 2023 года. Эксперты рассказали о плюсах и минусах каждой из представленных моделей.
Британские эксперты назвали 10 лучших спортивных кроссоверов 2023 года. Среди них есть множество интересных моделей. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?
Спортивные кроссоверы предлагают больше удовольствия от вождения, но остаются достаточно практичными. Эти автомобили можно эксплуатировать в любой сезон.
В рейтинге представлены лучшие новые спортивные кроссоверы. Эксперты выделили плюсы и минусы каждой модели.
ТОП-10 лучших спортивных кроссоверов 2023 года:
10. Cupra Formentor
Топовая версия Cupra Formentor способна составить конкуренцию заряженным кроссоверам от BMW, Mercedes и Audi. Также эта модель отличается стильным дизайном и богатым оснащением.
Плюсы:
- богатое оснащение;
- приятная управляемость;
- роскошный интерьер.
Минусы:
- не самый практичный;
- неудобная информационно-развлекательная система;
- плохая шумоизоляция.
9. Audi SQ8
Audi SQ8 обладает отличной динамикой и приятным звуком двигателя. Тем не менее кроссовер остается достаточно комфортным для повседневного использования.
Плюсы:
- отличная динамика;
- приятная управляемость;
- роскошный интерьер.
Минусы:
- хуже управляется, чем Porsche Cayenne Coupe;
- неудобная информационно-развлекательная система;
- не такой просторный, как Audi SQ7.
8. Volkswagen T-Roc R
Volkswagen T-Roc R предлагает управляемость заряженного хэтчбека и практичность кроссовера. Также модель предлагает богатое оснащение.
Плюсы:
- приятная управляемость;
- мощный двигатель;
- богатое оснащение.
Минусы:
- жесткая подвеска;
- плохая шумоизоляция;
- не самый вместительный.
7. Audi SQ5
Audi SQ5 дешевле, чем SQ8, но такой же приятный в управлении автомобиль. При этом кроссовер остается удобным и практичным.
Плюсы:
- практичный интерьер;
- комфортная подвеска;
- отличная динамика.
Минусы:
- не самый захватывающий двигатель;
- не самая приятная управляемость.
6. Audi RS Q8
Audi RS Q8 дарит еще больше положительных эмоций, чем SQ8. Это очень быстрый кроссовер с отточенной управляемостью.
Плюсы:
- отличная динамика;
- приятная управляемость;
- роскошный интерьер.
Минусы:
- большой расход топлива;
- неудобная информационно-развлекательная система;
- коробка передач иногда работает нестабильно.
5. Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio
Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio предлагает невероятный звук двигателя и отточенную управляемость. Кроссовер отлично реагирует на повороты руля.
Плюсы:
- приятная управляемость;
- отличная динамика;
- богатое оснащение.
Минусы:
- громкий звук двигателя;
- не самый лучший интерьер;
- мало места на заднем ряду сидений.
4. Porsche Macan T
Porsche Macan T имеет более приятную управляемость, в сравнении с конкурентами. Также кроссовер предлагает роскошный интерьер.
Плюсы:
- отличная динамика;
- приятная управляемость;
- роскошный интерьер.
Минусы:
- не самый просторный;
- нет некоторых систем безопасности;
- большой расход топлива.
3. Aston Martin DBX
Aston Martin DBX стал ответом бренда на Lamborghini Urus и другие очень быстрые кроссоверы. В итоге получился невероятно быстрый автомобиль с роскошным интерьером.
Плюсы:
- мощный двигатель;
- приятная управляемость;
- отличная динамика.
Минусы:
- жесткая подвеска;
- не самый качественный интерьер;
- неудобная информационно-развлекательная система.
2. Porsche Cayenne Coupe GTS
Эксперты заявили, что Porsche Cayenne Coupe GTS обладает самой приятной управляемостью в линейке модели. Этот кроссовер остается достаточно комфортным.
Плюсы:
- мощный двигатель;
- приятная управляемость;
- роскошный интерьер.
Минусы:
- высокая стоимость;
- небогатое оснащение;
- жесткая подвеска.
1. Ford Puma ST
Кроссовер Ford Puma ST дешевле многих конкурентов, но это не мешает ему обладать отточенной управляемостью и стильным дизайном. Также эта модель предлагает высокий уровень практичности.
Плюсы:
- приятная управляемость;
- вместительный багажник;
- удобные сиденья.
Минусы:
- жесткая подвеска;
- неудобная информационно-развлекательная система;
- мало места на заднем ряду сидений.
Ранее Фокус рассказал, что британские эксперты назвали 10 лучших спортивных автомобилей.