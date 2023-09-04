Культовая капсула времени: знаменитое авто 70-х более 40 лет простояло заброшенным (фото)

Купе Plymouth Barracuda не покидало гараж с 1982 года. Знаменитое спортивное авто хорошо сохранилось и имеет небольшой пробег.

В США обнаружили заброшенный Plymouth Barracuda 1973 года. Культовый американский спорткар более 40 лет не выезжал на дороги. Об авто рассказали на eBay.

Пробег винтажного авто составляет 74,5 тыс. км Фото: ebay.com

Plymouth Barracuda простоял в гараже с 1982 года. Предыдущий владелец авто хотел обновить его, однако ему так и не удалось это сделать. А после его смерти о машине и вовсе забыли.

Спортивное купе Plymouth Barracuda неплохо сохранилось, несмотря на солидный возраст. Его кузов целый, хотя крышку багажника нужно перекрасить. Отделка салона местами повреждена, но в общем также в приличном состоянии, а пепельница и запасное колесо совсем нетронуты. Перед нами — настоящая капсула времени.

Комплектация включает кондиционер и усилитель руля Фото: ebay.com

Пробег Plymouth Barracuda 1973 года составляет 74,5 тыс. км. Первый владелец заботился об авто и регулярно его обслуживал, о чем свидетельствуют многочисленные квитанции с СТО.

Plymouth Barracuda оснащен 5,6-литровым V8 мощностью 240 л. с. и 3-ступенчатой автоматической КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 8,5 с. Комплектация включает кондиционер, спортивные сиденья и усилитель руля.

Под капотом установлен 240-сильный V8 Фото: ebay.com

Сейчас Plymouth Barracuda планируют продать на eBay. За автомобиль собираются выручить свыше 35 000 долларов.

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