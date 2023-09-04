Сделай сам: самосвал Mitsubishi превратили в уютный автодом для бездорожья (фото, видео)

Полноприводный грузовик Mitsubishi Fuso оборудовали 3,7-метровым жилым модулем. Внутри появились кровати, угловая кухня и санузел.

Супруги из США своими силами построили оригинальный автодом на базе Mitsubishi Fuso. Он комфортабельный и приспособлен для бездорожья. О нем рассказали на Youtube-канале Tiny House Giant Journey.

Задняя дверь при открытии образует крыльцо Фото: скриншот / YouTube

Американцы Марк и Марина уже не впервые строят автодом. На аукционе б/у авто они купили полноприводный самосвал Mitsubishi Fuso. Сам грузовик обошелся в 7500 долларов, еще 30 000 – потратили на его доработку. С него сняли грузовой кузов и установили 3,7-метровый кунг.

В жилом отсеке появились кровати, кухня и санузел Фото: скриншот / YouTube Внутри установлены многочисленные ящики и шкафы Фото: скриншот / YouTube

Внутри кунга американцы смогли поместить диван, раскладную кровать под потолком, санузел с душевой кабиной и даже угловую кухню с раковиной, холодильником и плитой. Кроме того, как внутри, так и снаружи предусмотрены многочисленные шкафы и ящики для поклажи.

Задняя дверь кунга выполнена двухсекционной и образует крильцо. Автодом Mitsubishi Fuso получил кондиционер, водонагреватель и солнечные батареи на крыше.

Грузовик Mitsubishi оснащен экономичным дизельным двигателем. Полный привод и высокий клиренс позволяют путешествовать по бездорожью.

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