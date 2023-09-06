В США могут отозвать до 52 миллионов автомобилей из-за опасного дефекта

Этот дефект может привести к тому, что при раскрытии подушек безопасности металлические фрагменты попадут в салон автомобиля. Всего под отзыв могут попасть около 52 млн автомобилей.

Национальное управление безопасности дорожного движения США призывает отозвать около 52 млн автомобилей. Такое решение связано с опасным дефектом, который обнаружили на некоторых моделях. Об этом рассказали на сайте Reuters.

На некоторых автомобилях BMW, Ford, Fiat Chrysler Automobiles, General Motors, Hyundai, Kia, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Tesla, Toyota и Volkswagen установлены надувные устройства подушек безопасности от ARC и Delphi. С 2016 года было зарегистрировано множество инцидентов, во время которых эти детали выходили из строя.

Еще в апреле 2023 года Национальное управление безопасности дорожного движения США направило в ARC письмо с просьбой инициировать отзыв. Тем не менее компания ответила отказом.

Дефект может привести к тому, что при раскрытии подушек безопасности металлические фрагменты попадут в салон автомобиля. Из-за этого водитель и пассажиры могут получить серьезные травмы.

Всего ведомство выявило семь человек, которые пострадали от такого дефекта. Еще один человек погиб из-за травм.

Первый подобный инцидент произошел в 2009 году. Последний из них зарегистрирован в марте 2023 года с автомобилем Chevrolet Traverse.

Национальное управление безопасности дорожного движения США планирует провести 5 октября общественное собрание. На нем будет рассмотрен вопрос об отзыве около 52 млн автомобилей, чтобы устранить этот дефект.

Ранее Фокус сообщал, что Honda собирается отозвать около 124 077 автомобилей из-за дефекта, связанного с работой тормозной системы.