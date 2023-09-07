В заброшенном особняке нашли очень редкий спорткар 80-х в идеальном состоянии (видео)

AC 3000ME является спорткаром начального уровня с легким кузовом и двумя посадочными местами. Он оснащен 140-сильным двигателем и может развивать скорость до 193 км/ч.

В заброшенных особняках иногда удается найти редкие автомобили. В этот раз в Великобритании нашли настоящую "жемчужину" — прототип AC ME3000 1980-х годов. Видео опубликовали на YouTube-канале VacantHaven.

В этом заброшенном особняке нашли много старинных вещей. Среди них есть множество предметов, которые представляют ценность для коллекционеров.

В гараже находится прототип AC ME3000. Этот спорткар имеет отличное состояние и выглядит как новое авто.

AC Cars выпустили 3000ME ограниченным тиражом всего в несколько сотен экземпляров. Эта модель производилась с 1979 до 1985 года.

Это был спорткар начального уровня с легким кузовом и двумя посадочными местами. Сейчас такие автомобили пользуются спросом среди коллекционеров.

Двигатель спорткара находится за спиной водителя Фото: Скриншот

Этот автомобиль является прототипом 1982 года. Его построил друг владельца особняка. Тем не менее про этот экземпляр мало что известно.

Руль спорткара находится с правой стороны Фото: Скриншот

Оригинальный AC 3000ME оснащен 3,0-литровым двигателем V6 от Ford мощностью 140 л.с. и 260 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой переключения передач.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает около 8,6 секунды. Максимальная скорость составляет 193 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что в США в сарае нашли заброшенный спорткар Plymouth Barracuda 1971 года.