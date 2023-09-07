В заброшенном особняке нашли очень редкий спорткар 80-х в идеальном состоянии (видео)
AC 3000ME является спорткаром начального уровня с легким кузовом и двумя посадочными местами. Он оснащен 140-сильным двигателем и может развивать скорость до 193 км/ч.
В заброшенных особняках иногда удается найти редкие автомобили. В этот раз в Великобритании нашли настоящую "жемчужину" — прототип AC ME3000 1980-х годов. Видео опубликовали на YouTube-канале VacantHaven.
В этом заброшенном особняке нашли много старинных вещей. Среди них есть множество предметов, которые представляют ценность для коллекционеров.
В гараже находится прототип AC ME3000. Этот спорткар имеет отличное состояние и выглядит как новое авто.
AC Cars выпустили 3000ME ограниченным тиражом всего в несколько сотен экземпляров. Эта модель производилась с 1979 до 1985 года.
Это был спорткар начального уровня с легким кузовом и двумя посадочными местами. Сейчас такие автомобили пользуются спросом среди коллекционеров.
Этот автомобиль является прототипом 1982 года. Его построил друг владельца особняка. Тем не менее про этот экземпляр мало что известно.
Оригинальный AC 3000ME оснащен 3,0-литровым двигателем V6 от Ford мощностью 140 л.с. и 260 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой переключения передач.Важно
Разгон от 0 до 100 км/ч занимает около 8,6 секунды. Максимальная скорость составляет 193 км/ч.
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