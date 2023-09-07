У покинутому особняку знайшли дуже рідкісний спорткар 80-х в ідеальному стані (відео)

AC 3000ME є спорткаром початкового рівня з легким кузовом і двома посадковими місцями. Він оснащений 140-сильним двигуном і може розвивати швидкість до 193 км/год.

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У покинутих особняках іноді вдається знайти рідкісні автомобілі. Цього разу у Великій Британії побачили справжню "перлину" — прототип AC ME3000 1980-х років. Відео опублікували на YouTube-каналі VacantHaven.

У цьому покинутому особняку знайшли багато старовинних речей. Серед них є безліч предметів, які становлять цінність для колекціонерів.

У гаражі знаходиться прототип AC ME3000. Цей спорткар має чудовий стан і виглядає як нове авто.

AC Cars випустили 3000ME обмеженим тиражем лише в кілька сотень екземплярів. Цю модель виробляли з 1979 до 1985 року.

Це був спорткар початкового рівня з легким кузовом і двома посадочними місцями. Зараз такі автомобілі мають попит серед колекціонерів.

Двигун спорткара знаходиться за спиною водія Фото: Скриншот

Цей автомобіль є прототипом 1982 року. Його побудував друг власника особняка. Проте про цей екземпляр мало що відомо.

Кермо спорткара знаходиться з правого боку Фото: Скриншот

Оригінальний AC 3000ME оснащений 3,0-літровим двигуном V6 від Ford потужністю 140 к.с. і 260 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 5-ступінчастою механічною коробкою перемикання передач.

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Розгін від 0 до 100 км/год займає близько 8,6 секунди. Максимальна швидкість становить 193 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що в США в сараї знайшли покинутий спорткар Plymouth Barracuda 1971 року.