В Украине появился новейший Chevrolet Corvette Stingray (фото)

Новый Chevrolet Corvette Stingray впервые стал среднемоторным. Спорткар способен развить скорость свыше 300 км/ч и при этом остается относительно недорогим.

В Киеве заметили новый Chevrolet Corvette C8. Нынешнее поколение легендарного американского спорткара является редкостью на украинских дорогах. Снимки опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Спорткар Chevrolet Corvette Stingray восьмого поколения вышел на рынок в 2020 и совершил настоящую революцию. Дело в том, что впервые в истории модель стала среднемоторной. Это существенно улучшило управляемость спорткара.

Chevrolet Corvette C8 является доступным спорткаром – в США его цена стартует с 62 500 долларов. Базовая версия модели оснащена 6,2-литровым V8 и 8-ступенчатой КПП с двумя сцеплениями.

Конкретно этот автомобиль относится к версии Chevrolet Corvette Z51. Мощность ее мотора увеличена с 495 до 502 л. с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 3,5 с и развивать 312 км/ч. Хотя в линейке есть и более быстрые модификации.

Кроме того, Chevrolet Corvette Z51 получил спортивный выхлоп, а улучшить управляемость призваны доработанная подвеска, увеличенные тормоза и самоблокирующийся дифференциал.

От стандартного Chevrolet Corvette C8 вариант Z51 можно отличить по обвесу и заднему спойлеру. Кроме того, установлены особые шины Michelin Pilot Sport 4S ZP размером 245/35 ZR19 спереди и 305/30 ZR20 сзади.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине заметили редчайший суперкар Porsche Carrera GT.

Также мы писали про самый дорогой Chevrolet Corvette за $4 миллиона.