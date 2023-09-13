Презентован новый Ford F-150 2024: как изменился самый популярный в мире пикап (видео)

Новый Ford F-150 изменился внешне и получил современное оборудование. В линейке присутствуют бензиновые, дизельные и гибридные опции.

Накануне открытия автошоу в Детройте презентован новый Ford F-150. Самый популярный пикап в мире прошел модернизацию и поступит в продажу до конца осени по цене от $38 565. Об этом сообщает официальный сайт Ford.

Решетка радиатора отличается в разных версиях модели Фото: Ford

Пикап Ford F-150 2024 узнается по измененным бамперам и фарам. Решетка радиатора также новая, причем традиционно она отличается в разных версиях модели. Заряженная версия Raptor отличается увеличенным клиренсом, массивными бамперами, защитой днища и внедорожными шинами.

Заряженный Ford F-150 Raptor Фото: Ford

Как и прежде, Ford F-150 доступен в нескольких вариантах длины, в двухдверной и четырехдверной версиях. Интересным новшеством стал многофункциональный задний борт кузова, который теперь может опускаться или открываться подобно двери.

Пикап получил многофункциональный задний борт Фото: Ford

В салоне теперь во всех Ford F-150 установлены два 12-дюймовых дисплея на передней панели. Кроме того, появилась проекция на лобовое стекло.

В салоне установлены два 12-дюймовых дисплея Фото: Ford

Пикап Ford F-150 доступен с бензиновыми V6 твин-турбо объемом 2,7 л (324 л. с.) и 3,5 л (400 и 450 л. с.), а также с 5,0-литровым 400-сильным V8. В линейке есть гибрид на 430 л. с., а в отдельных странах доступен 3,0-литровый 250-сильный турбодизель. На вершине расположился 700-сильный Ford F-150 Raptor R. Электромобиль Ford F-150 Lightning обновят отдельно.

Все модификации получили 10-ступенчатую автоматическую КПП. Есть варианты с задним и полным приводом. Грузоподъемность Ford F-150 составляет 1110 кг, также он может буксировать 6,1-тонный прицеп.

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