В Китае готовят необычный спортивный минивэн мощностью 500 сил (фото)
Электромобиль Xpeng X9 отличается авнгардным рубленым дизайном. Запас хода мощного минивэна достигнет 800 км.
Опубликованы фото нового Xpeng X9. Оригинальный электрический минивэн поступит в продажу с четвертого квартала нынешнего года. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Новый Xpeng X9 – большой семейный минивэн с оригинальным рубленым дизайном. У него нетипично стремительный силуэт с высокой оконной линией, большими углами наклона стоек крыши и выраженным "носом" с диодной подсветкой.
Размеры Xpeng X9 2024:
- длина – 5293 мм;
- ширина – 1988 мм;
- высота – 1785 мм;
- колесная база – 3160 мм.
Салон Xpeng X9 еще не рассекречен, но на шпионских фото виден большой тачскрин. Известно, что минивэн будет доступен в версиях на 6 и 7 мест. Среди опций появится система полуавтономного вождения.
Китайский электромобиль Xpeng X9 обещает стать спортивным минивэном. Его предложат в переднеприводной 320-сильной и полноприводной 500-сильной версиях.
В первом случае установлена литий-железо-фосфатная батарея, во втором – никель-марганец-кобальтовая. Разработчики утверждают, что запас хода электрокара составит около 800 км.
Ранее Фокус рассказывал про новый электромобиль Xpeng с дверями как у Lamborghini и запасом хода 700 км.
Также мы писали, что свой электрический минивэн готовит и Volvo.