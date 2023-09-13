Новейший электрический спорткар от Renault впервые заметили на дорогах (фото)
Alpine A290 поступит в продажу уже в 2024 году. Спортивный хэтчбек будет оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью около 270 сил.
Серийную версию концепт-кара Alpine A290_β впервые заметили во время тестов на дорогах. Новинка получит ретро-дизайн и мощную силовую установку. Об этом рассказали на сайте Motor1.
Alpine A290 будет основан на электромобиле Renault 5. Эта модель получит более агрессивный дизайн и спортивную подвеску.
Тестовый прототип прикрыт камуфляжем. Тем не менее некоторые элементы внешности можно разглядеть.
В отличие от концепт-кара, серийная версия Alpine A290 получит пятидверный кузов. Также новинка отличается от Renault 5 более широкими колесными арками и наличием спойлера на багажнике.
Сзади установлены узкие вертикальные фонари. На бампере есть массивный диффузор.
Ожидается, что электромобиль предложат с несколькими силовыми установками на выбор. Топовая версия может получить два электромотора суммарной мощностью около 270 л.с.
Дебют Alpine A290 состоится уже в 2024 году. Стоимость электромобиля пока остается неизвестной.
Ранее Фокус писал, что новую заряженную версию Alpine A110 R заметили во время тестов на гоночном треке.