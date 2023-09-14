Альтернатива кроссоверу: внедорожный Volkswagen Passat B9 показали до премьеры (фото)

Универсал Volkswagen Passat Alltrack получит внедорожный обвес, а его клиренс увеличат. Модель предложат в бензиновой, дизельной и гибридной версиях.

В линейке Volkswagen Passat B9 останется внедорожный вариант Alltrack. Универсал повышенной проходимости должны представить в 2024 или 2025 году, а пока на сайте Motor.es опубликовано первое его изображение.

Новый Volkswagen Passat Alltrack останется верен привычной концепции. Ему увеличат клиренс, а также добавят скромный пластиковый обвес. Кроме того, внедорожный универсал Volkswagen получит резину с более высоким профилем.

Салон Volkswagen Passat Alltrack не претерпит изменений Фото: Volkswagen

Салон Volkswagen Passat B9, скорее всего, останется без изменений, разве что предложат новые варианты внутренней отделки. Автомобиль будет просторнее модели прошлого поколения, а объем его багажника составит 690-1920 л.

Ожидается, что универсал Volkswagen Passat Alltrack предложат исключительно с полным приводом и 7-ступенчатой КПП с двумя сцеплениями DSG. Он будет доступен с 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 265 л. с. и 193-сильным турбодизелем такого же объема.

Объем багажника универсала составит 690-1920 л Фото: Volkswagen

Также должен появиться подзаряжаемый гибрид VW Passat Alltrack мощностью 272 л. с. Он сможет проехать до 100 км в электрическом режиме.

Ранее Фокус сообщал, что аналогичный универсал повышенной проходимости недавно представил Mercedes-Benz.

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