Чешский люкс: редчайший лимузин Tatra 90-х продают по цене "Гелендвагена" (фото)

Выпущено лишь 17 лимузинов Tatra 613 Electronic. Автомобиль оснащали телевизором, телефоном и холодильником, а в движение его приводит 3,5-литровый V8 с воздушным охлаждением.

В Чехии продается раритетная Tatra 613 1993 года. Роскошный седан оценили в 2,5 миллиона крон ($110 000) – как новый Mercedes G-Class. Подробности авто раскрыли на сайте Classic Car Bohemia.

Лимузин удлинен до 5,13 метров

Столь высокая цена Tatra 613 обусловлена тем, что это одна из самых редких версий модели — Electronic. Всего выпущено только 17 таких авто, из них лишь 4 — такого зеленого цвета.

Tatra 613 Electronic – удлиненный до 5,13 м и модернизированный вариант модели. Заднемоторный седан выпускали с 1974 годы и по состоянию на начало 90-х он уже устарел, поэтому его осовременили.

Двигатель авто расположен сзади

Автомобиль получил кондиционер, люк, подогрев сидений и бортовой компьютер с голосовым управлением, а за доплату предлагали кожаный салон, телевизор, холодильник, телефон и CD-плеер.

Редкое авто оценили в 110 000 долларов

Кроме того 3,5-литровый V8 с воздушным охлаждением дополнили впрыском топлива, что подняло его отдачу до 200 л. с. и 300 Н∙м. С 4-ступенчатой механической КПП Tatra 613 способна развить 230 км/ч и разогнаться до 100 км/ч за 10 с.

Автомобиль использовался чешским правительством

Конкретно эта Tatra 613 Electronic использовалась чешским правительством. Пробег авто составляет 231 тыс. км.

Ранее Фокус сообщал, что на аукционе за миллион долларов продали самую дорогую Toyota.

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