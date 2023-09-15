В Индии создали очень дешевый электромотоцикл в стиле Harley-Davidson (фото)

Abzo VS01 — один из самых дешевых электромотоциклов в мире. Он способен развить 85 км/ч и проехать 180 км без подзарядки.

Индийский стартап Abzo представил свою дебютную модель – электрический мотоцикл VS01. Он поступает в продажу по цене от 180 000 рупий ($2170) и даже топовая его версия стоит 222 000 рупий ($2676). Об этом сообщает сайт Rideapart.

Новый Abzo VS01 позиционируют, как электрический круизер. Действительно, его дизайн выполнен в духе аналогичных моделей от Harley-Davidson и Yamaha.

Дизайн бака имитирует Harley-Davidson

У электробайка высокий руль, широкие крылья и даже каплевидный бензобак сымитирован. Седло установлено низко – на высоте 700 мм. Стандартными являются 17-дюймовые колеса.

Электрический мотоцикл Abzo VS01 оснащен скромным мотор-колесом мощностью 8,4 л. с. Предусмотрены три режима работы – Eco с максимальной скоростью 45 км/ч, Normal (65 км/ч) и Sport (85 км/ч).

Запас хода электробайка составляет 180 км

Аккумуляторная батарея емкость 70 А∙ч обеспечивает запас хода до 180 км. Зарядить электробайк от домашней электросети можно за 3 часа 20 минут. Также Abzo VS01 получил дисковые тормоза всех колес и систему рекуперации.

Примечательно, что Abzo VS01 — не самый дешевый электромотоцикл в мире, ведь существуют модели за $1500.

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