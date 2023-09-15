Работники крупнейших автоконцернов устроили массовые забастовки: что они требуют

В профсоюзе United Auto Workers недовольны условиями труда работников Ford, General Motors и Stellantis. Они требуют повышения зарплат и сокращение рабочего графика.

Работники Ford, General Motors и Stellantis устроили массовые забастовки. Они требуют улучшений условий труда, в частности повышение зарплат. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Всего в забастовке участвуют около 12 700 рабочих. Они собрались на заводе General Motors в Венцвилле, на заводе Ford в Мичигане и на заводе Stellantis Jeep в Толедо.

Автопроизводители пытались уладить разногласия с профсоюзом United Auto Workers, но они ответили отказом. Лидеры профсоюза требуют сокращение рабочего графика до 32 часов в неделю и повышение зарплат на 40% в течение четырех лет.

В Ford предложили поднять зарплату на 20% в течение 4,5 лет, а General Motors и Stellantis на 18% и 17,5% в течение четырех лет. Тем не менее в United Auto Workers посчитали эти условия неприемлемыми.

Эксперты заявили, что забастовка может сильно повлиять на производство автомобилей. Первыми под удар попадут внедорожник Ford Bronco, а также другие автомобили, которые собираются в Венцвилле и Толедо.

По прогнозу аналитиков, автопроизводители могут понести убытки в несколько миллионов долларов, если забастовка продлится несколько недель. Помимо этого принятие условий United Auto Workers также дорого обойдется вышеперечисленным компаниям.

Ранее Фокус писал, что на Детройтском автосалоне представили новый пикап Jeep Gladiator 2024.