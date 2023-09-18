Эксклюзив за 72 000 евро: как выглядит самый редкий и быстрый ВАЗ-2107 (фото)

Lada 2107 VFTS — редкая гоночная версия модели. "Семерка" ВАЗ облегчена и оснащена 165-сильным двигателем.

В Риге появился очень нестандартный ВАЗ-2107. Раритетный седан выставлен на продажу за 72 125 евро. Об этом сообщается на сайте BRCAuto.

Баснословно высокая цена обусловлена тем, что перед нами – копия очень редкой Lada 2107 VFTS. Спортивное авто воссоздали до малейших деталей латвийские мастера.

Спорткар узнается по расширенным колесным аркам и заднему спойлеру

Lada 2107 VFTS – малоизвестная гоночная версия бюджетного седана. Такие авто в 80-х собирали вручную а Вильнюсской фабрике транспортных средств и всего их выпустили не более 30. Сейчас они очень ценятся коллекционерами.

Салон ВАЗ-2107 максимально облегчили

Спортивная "семерка" ВАЗ вдвое мощнее серийной модели – ее 1,6-литровый двигатель после доработки развивает 165 л. с. В моторе заменили большинство деталей – использованы запчасти BMW, Subaru и других известных производителей.

Автомобиль получил спортивные сиденья

Кроме того, тюнинг ВАЗ-2107 включает установку самоблокируемого дифференциала, гидравлического "ручника", новой подвески и тормозов.

От стандартной модели Lada 2107 VFTS можно узнать по отсутствию бамперов, аэродинамическому обвесу, расширенным крыльям и заднему спойлеру.

Мощность двигателя подняли до 165 л. с.

Из салона убрали все лишнее. Здесь появились новый щиток приборов, каркас безопасности, спортивные сиденья и руль.

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