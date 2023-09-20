Возвращение легенды: классический Mini возродили в новом формате (видео)

Электромобиль Mini eMastered получил 97-сильный мотор и способен разогнаться до 100 км/ч за 8,5 с. Запас хода составляет 177 км.

Культовый Mini первого поколения вернулся на рынок. Миниатюрное авто превратили в стильный электрокар. Об этом сообщается на сайте компании David Brown Automotive.

Миниатюрное авто разгоняется до сотни за 8,5 с

Эта британская фирма уже не первый год выполняет реставрацию и тюнинг Mini – их выпускают малыми сериями. Впрочем, ранее авто оснащали только бензиновыми двигателями.

Салон отделан кожей, деревом и алюминием

На этот раз новый Mini eMastered (именно так назвали модель) получил электромотор на 97 л. с. и 175 Н∙м. Он весит всего 640 кг и способен разогнаться до 100 км/ч за 8,5 с и развить 148 км/ч.

Небольшая аккумуляторная батарея емкостью 18,8 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 177 км. Зарядить электромобиль от 220-вольтной электросети можно за 3 часа.

Электрокар получил новые передние сиденья

От оригинальной модели электромобиль Mini eMastered отличается измененной радиаторной решеткой, диодной оптикой и двухцветной окраской. Салон отделан кожей и алюминием, а руль декорирован деревом. Автомобиль получил новые передние сиденья и мультимедийную систему Pioneer с Apple CarPlay и Android Auto.

Цена Mini eMastered пока не объявлена, однако известно, что она будет высокой. Бензиновая модель от David Brown Automotive стоит не менее $100 000.

Ранее Фокус рассказывал про еще один электромобиль Mini, получивший мотор от Tesla.

Также мы писали про электрокар Mini Cooper нового поколения.