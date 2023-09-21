Недорогой молодежный электрокроссовер Toyota показали до премьеры (видео)

Новая Toyota bZ3X — компактный электрический купе-кроссовер с выразительным дизайном. Он станет одним из самых доступных электромобилей японской марки.

Электрическую линейку Toyota вскоре пополнит новая модель bZ3X. Молодежный куп-кроссовер должны представить в 2024 году, а пока на официальной странице Toyota в соцсети X (ранее известной как Twitter) появилось видео с ним.

В ролике электромобиль Toyota bZ3X рассекречен частично – показана только задняя его часть с заостренным спойлером и фонарями на всю ширину кузова. Впрочем, по видео заметно, что серийная модель практически не отличается от прошлогоднего концепт-кара Toyota bZ Compact SUV.

Внешность Toyota bZ Compact SUV разрабатывали во французской дизайн-студии – там же "рисовали" и кроссовер Toyota C-HR второго поколения. У него выраженный "нос", тоненькие диодные фары и купеобразная крыша, а ручки задних дверей спрятаны в стойках.

Салон Toyota bZ3X еще не показали, но вряд ли серийная модель сохранит минималистский стиль концепт-кара.

Серийная модель будет мало чем отличаться от концепт-кара Toyota bZ Compact SUV Фото: Toyota

Электромобиль Toyota построят на платформе e-TNGA, как и другие модели семейства bZ. Он может получить силовые установки на 204 и 218 л. с. от старшей модели Toyota bZ4X. Запас хода составит не менее 400 км. Ожидается, что кроссовер будет доступнее, чем bZ4X.

Ранее Фокус сообщал, что внедорожник Toyota Land Cruiser 250 презентовали в Европе.

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