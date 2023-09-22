Новый Nissan X-Trail 2024 впервые заметили на дорогах (фото)

Новый Nissan X-Trail изменится внешне и внутри. Кроссовер предложат в бензиновых и гибридных модификациях.

В США во время тестов заметили новый Nissan Rogue – американского близнеца модели X-Trail. Кроссовер ожидает плановое обновление, а пока он проходит испытания. Об этом сообщает сайт Motor1.

Кроссоверу изменят переднюю часть Фото: Motor1.com

На тестах новый Nissan X-Trail закрыли камуфляжем спереди и сзади. Нетрудно догадаться, что изменения претерпят решетка радиатора кроссовера, бамперы, фары и фонари.

В салоне увеличен тачскрин мультимедиа Фото: carscoops.com

Салон Nissan X-Trail 2024 также частично рассекретили. На фото можно разглядетьновый виртуальный щиток приборов и увеличенный тачскрин мультимедийной системы. Как и прежде, в линейке останутся версии на 5 и 7 мест.

Новый Nissan X-Trail и его американский собрат Rogue сохранят 1,5-литровый бензиновый турбомотор, который на разных рынках предложен в версиях мощностью от 163 до 204 л. с. с "мягкой" гибридной установкой или без нее.

Сзади обновят фонари Фото: Motor1.com

Европейскую и японскую версии кроссовера можно будет выбрать и с гибридной установкой e-Power, развивающей 204 л. с. в переднеприводном исполнении и 213 л. с. – в полноприводном.

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