Раритет по цене Toyota RAV4: в Украине продается премиальное немецкое авто 30-х (фото)

Opel Super 6 — модель бизнес-класса с дизайном в американском стиле. Купе оснащено 2,5-литровой 55-сильной шестеркой и способно развить 115 км/ч.

В Черкассах выставлен на продажу редкий Opel Super 6 1937 года. В Украине сохранилось немного таких автомобилей. Информация о винтажной машине появилось на Auto.ria.

Версия в кузове купе является довольно редкой Фото: auto.ria.com

Старинное купе Opel Super 6 прошло полную реставрацию и его кузов и салон выглядят как новые. Автомобиль принимал участие в различных автофестивалях и выставках. Винтажную модель оценили в 28 000 евро — как кроссовер Toyota RAV4.

Автомобиль отреставрирован до оригинального состояния Фото: auto.ria.com

Opel Super 6 – модель бизнес-класса, которую выпускали недолго – в 1937-1938 годах (затем ей на смену пришел знаменитый Opel Kapitan). Super 6 можно назвать предком Opel Omega.

Всего выпущено 46 453 Opel Super 6 и большинство из них были четырехдверными седанами. Двухдверная версия считается гораздо более редкой.

Салон отделан искусственной кожей Фото: auto.ria.com

4,4-метровый Opel Super 6 является глубоко модернизированной версией модели 2 Litre, которую разработали специалисты General Motors (Opel принадлежал американскому концерну с 1929 года). Неудивительно, что дизайн авто выдержан в американском стиле тех лет. Салон отделан искусственной кожей.

Под капотом установлена 2,5-литровая шестерка Фото: auto.ria.com

Главным отличием Opel Super 6 от предшественника стала новая верхнеклапанная шестерка объемом 2,5 л и мощностью 55 л. с. С 4-ступенчатой механической КПП купе способно развить 115 км/ч и расходует 10 л/100 км в смешанном цикле.

К слову, ранее другой Opel Super 6 1937 года в еще более редком кузове кабриолет принял участие в выставке ретро-авто в Киеве.

Также Фокус рассказывал, что в Киеве нашли капсулу времени Mercedes W123 1982 года.