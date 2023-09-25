В Австралии кроссовер Kia перевернулся на переполненном пляже (фото)

Несмотря на то, что на пляже было много людей, никто из них не пострадал. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства инцидента.

В Сиднее водитель кроссовера Kia Seltos попал в необычное ДТП. Автомобиль перевернулся на крышу прямо на оживленном пляже Балморал. Об этом сообщили на сайте Drive.

Водитель Kia Seltos ехал на кроссовере с большой скоростью. По неизвестным причинам он не заметил каменное заграждение и врезался в него. За ним находился пляж, который был заполнен отдыхающими.

Кроссовер врезался в каменное заграждение Фото: Facebook.com/North Shore Mums

Несмотря на то, что на пляже было много людей, никто из них не пострадал. Даже водитель и пассажир кроссовера остались невредимыми.

В местной общественной организации North Shore Mums заявили, что ДТП произошло 25 сентября около 13:00. В это время на пляже полно людей.

Экстренные службы оперативно обезопасили место ДТП. Сейчас тем ведутся восстановительные работы.

Полицейские выясняют все обстоятельства инцидента. Пока неизвестно, какое наказание понесет водитель за нарушения ПДД.

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