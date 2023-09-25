В Австралии кроссовер Kia перевернулся на переполненном пляже (фото)

Несмотря на то, что на пляже было много людей, никто из них не пострадал. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства инцидента.

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В Сиднее водитель кроссовера Kia Seltos попал в необычное ДТП. Автомобиль перевернулся на крышу прямо на оживленном пляже Балморал. Об этом сообщили на сайте Drive.

Водитель Kia Seltos ехал на кроссовере с большой скоростью. По неизвестным причинам он не заметил каменное заграждение и врезался в него. За ним находился пляж, который был заполнен отдыхающими.

Кроссовер врезался в каменное заграждение Фото: Facebook.com/North Shore Mums

Несмотря на то, что на пляже было много людей, никто из них не пострадал. Даже водитель и пассажир кроссовера остались невредимыми.

В местной общественной организации North Shore Mums заявили, что ДТП произошло 25 сентября около 13:00. В это время на пляже полно людей.

Экстренные службы оперативно обезопасили место ДТП. Сейчас тем ведутся восстановительные работы.

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Полицейские выясняют все обстоятельства инцидента. Пока неизвестно, какое наказание понесет водитель за нарушения ПДД.

Ранее Фокус рассказал, что в США 20-летняя стриптизерша Грейс Спунамор попыталась соблазнить полицейского, арестовавшего ее по подозрению в вождении в нетрезвом виде.

Также мы писали, что в США электромобиль Tesla Model Y оказался в бассейне после ДТП.