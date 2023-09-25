В Австралії кросовер Kia перекинувся на переповненому пляжі (фото)

Попри те, що на пляжі було багато людей, ніхто з них не постраждав. Наразі поліцейські з'ясовують усі обставини інциденту.

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У Сіднеї водій кросовера Kia Seltos потрапив у незвичайну ДТП. Автомобіль перекинувся на дах просто на жвавому пляжі Балморал. Про це повідомили на сайті Drive.

Водій Kia Seltos їхав на кросовері з великою швидкістю. З невідомих причин він не помітив кам'яне загородження і врізався в нього. За ним знаходився пляж, який був заповнений відпочивальниками.

Кросовер врізався в кам'яне загородження Фото: Facebook.com/North Shore Mums

Попри те, що на пляжі було багато людей, ніхто з них не постраждав. Навіть водій і пасажир кросовера залишилися неушкодженими.

У місцевій громадській організації North Shore Mums заявили, що ДТП сталася 25 вересня близько 13:00. У цей час на пляжі повно людей.

Екстрені служби оперативно убезпечили місце ДТП. Наразі там тривають відновлювальні роботи.

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Поліцейські з'ясовують усі обставини інциденту. Наразі невідомо, яке покарання понесе водій за порушення ПДР.

Раніше Фокус розповів, що в США 20-річна стриптизерка Грейс Спунамор спробувала спокусити поліцейського, який заарештував її за підозрою в нетверезому водінні.

Також ми писали, що у США електромобіль Tesla Model Y опинився в басейні після ДТП.