Недорогой семейный электрокроссовер от Nissan рассекретили до премьеры (фото)

Venucia VX6 — новый 4,6-метровый электрокроссовер мощностью 218 сил. Модель совместно разработали специалисты Nissan и Dongfeng

Опубликованы фото нового Venucia VX6. Доступный электрический кроссовер официально презентуют в ближайшее время. Об авто рассказали на сайте Autohome.

Новый Venucia VX6 – совместная разработка Nissan и Dongfeng, ведь именно эти две корпорации являются совладельцами марки. Интересно, что в Китае под этим брендом ранее выпускали даже электрокар Nissan Leaf.

В дизайне электрокара преобладают грани

Электрокроссовер Venucia VX6 – вторая (после гибрида V Online) модель в новой линейке автопроизводителя. Два авто схожи внешне: у них граненый дизайн, тоненькие светодиодные фары и фонари на всю ширину кузова. Впрочем, есть и отличия – у электрокара нет решетки радиатора, а ручки выполнены выдвижными.

Фонари растянуты на всю ширину кузова

Размеры Venucia VX6:

длина – 4658 мм;

ширина – 1890 мм;

высота – 1656 мм;

колесная база – 2850 мм.

Салон Venucia VX6 не рассекречен, но на фото можно разглядеть виртуальный щиток приборов и большой тачскрин. Кроссовер является пятиместным.

В салоне установлен большой тачскрин

Электромобиль оснащен мотором мощностью 218 л. с. и способен развить 165 км/ч. Известно, что кроссовер получил литий-железо-фосфатный аккумулятор CATL, однако его емкость и запас хода пока держатся в секрете.

Ранее Фокус рассказывал, что Nissan показал предвестника новой Micra.

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