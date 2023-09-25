Недорогой семейный электрокроссовер от Nissan рассекретили до премьеры (фото)
Venucia VX6 — новый 4,6-метровый электрокроссовер мощностью 218 сил. Модель совместно разработали специалисты Nissan и Dongfeng
Опубликованы фото нового Venucia VX6. Доступный электрический кроссовер официально презентуют в ближайшее время. Об авто рассказали на сайте Autohome.
Новый Venucia VX6 – совместная разработка Nissan и Dongfeng, ведь именно эти две корпорации являются совладельцами марки. Интересно, что в Китае под этим брендом ранее выпускали даже электрокар Nissan Leaf.
Электрокроссовер Venucia VX6 – вторая (после гибрида V Online) модель в новой линейке автопроизводителя. Два авто схожи внешне: у них граненый дизайн, тоненькие светодиодные фары и фонари на всю ширину кузова. Впрочем, есть и отличия – у электрокара нет решетки радиатора, а ручки выполнены выдвижными.
Размеры Venucia VX6:
- длина – 4658 мм;
- ширина – 1890 мм;
- высота – 1656 мм;
- колесная база – 2850 мм.
Салон Venucia VX6 не рассекречен, но на фото можно разглядеть виртуальный щиток приборов и большой тачскрин. Кроссовер является пятиместным.
Электромобиль оснащен мотором мощностью 218 л. с. и способен развить 165 км/ч. Известно, что кроссовер получил литий-железо-фосфатный аккумулятор CATL, однако его емкость и запас хода пока держатся в секрете.
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