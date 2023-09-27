Свыше 400 сил и сканер отпечатков пальцев: Hyundai презентовали конкурента BMW X6 (фото)
Новый Genesis GV80 Coupe отличается элегантным дизайном и высокотехнологичным интерьером. Кроссовер комплектуют мощными бензиновыми турбомоторами.
Кроссовер Genesis GV80 получил купеобразную версию. Новая модель от премиум-бренда Hyundai поступит в продажу с начала 2024 года вместе с обновленной стандартной моделью. Об этом сообщается на официальном сайте южнокорейского производителя.
Новый Genesis GV80 Coupe станет конкурентом BMW X6 и Mercedes GLE Coupe. От стандартного GV80 его отличает более стремительный профиль с аркообразной крышей и заостренной задней частью и спойлером на крыше. К тому же, все Genesis GV80 2024 получили новую решетку радиатора.
Размеры Genesis GV80 Coupe:
- длина – 4965 мм;
- ширина – 1975 мм;
- высота – 1719 мм;
- колесная база – 2995 мм.
Салон также обновили во всех GV80. На передней панели теперь установлен широкий 27-дюймовый дисплей. Кроме того, появились сенсорный блок кнопок климат-контроля и новый круглый джойстик КПП. Установлены и новые передние сиденья. Объем багажника составляет 644 л.
Среди доступных для Genesis GV80 Coupe опций есть четырехзонный климат-контроль, сканер отпечатков пальцев, подогрев подлокотников, парковочный автопилот с дистанционным управлением, система полуавтономного вождения, пара мониторов для задних пассажиров.
Новый Genesis GV80 Coupe оснащают бензиновыми турбомоторами объемом 2,5 л (304 л. с.) и 3,5 л (380 и 415 л. с.). Все версии получили 8-ступенчатый автомат, а привод может быть задним или полным. За доплату предложена подвеска с адаптивными амортизаторами, способная сканировать дорогу на наличие выбоин.
Ранее Фокус рассказывал, что Hyundai презентовали недорогую семейную модель.
Также мы писали, что Hyundai готовят бюджетный электрокроссовер.