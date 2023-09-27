Для армии и пожарных: в Чехии начали испытания беспилотного грузовика (видео)
Грузовик Tatra Force получит беспилотную модификацию. Его планируют оснастить автопилотом 3-го уровня, не требующего вмешательства водителя.
Tatra проводит тесты своего первого беспилотного авто. Грузовик разрабатывают для пожарных, армии и работы в карьерах. Об этом пишет чешский сайт Auto.cz.
Проект совместно воплощают в жизнь Tatra, а также французский производитель автокомпонентов Valeo и лаборатория мобильности Технического университета города Острава.
За основу для беспилотника взяли новый Tatra Force третьего поколения в двухосном исполнении, оснащенного 400-сильным турбодизелем Cummims L9 и автоматической КПП. Кроме того, установлены системы автоматического торможения и удержания в полосе.
На первом этапе в университете создали для грузовика систему дистанционного управления с помощью пульта. Также разработаны системы помощи при повороте и смене полосы движения.
Постепенно грузовик Tatra Force станет полностью автономным – получит автопилот 3 уровня, способный работать без водителя. Авто оснастят лидаром (лазерным дальномером) и сенсорами от Valeo, а также системами контроля скорости, рулевого управления и тормозов.
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