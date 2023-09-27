Культовый кабриолет Mercedes-Benz 60-х вернули в производство (фото)

Инженеры сделали все возможное, чтобы электрокар сохранил дух оригинального Mercedes-Benz SL W113. Начальная стоимость спорткара составляет 358 280 долларов.

Ателье Everrati представило свой новый проект на базе родстера Mercedes-Benz SL W113. Спорткар сохранил оригинальный дизайн, но теперь оснащен электромотором. Об этом рассказали на сайте Top Gear.

Mercedes-Benz SL W113 выпускался с 1963 до 1971 года. Эта модель сочетала в себе высокий уровень комфорта и спортивность.

Автомобиль отличается необычной формой крыши, благодаря которой его и прозвали "Pagoda". На выбор предложены два варианта исполнения с жестким или мягким верхом.

В Everrati отметили, что все их Mercedes-Benz SL W113 будут восстанавливаться вручную из старых автомобилей. Они будут соответствовать оригинальной задумке немецких инженеров.

Автомобиль сохранил все оригинальные детали кузова Фото: Everrati

Интерьер родстера остался почти без изменений. Тем не менее некоторые приборы заменили, чтобы они отображали информацию о заряде аккумулятора и выходной мощности.

Интерьер выполнен в оригинальной спецификации Фото: Everrati

Спорткар оснащен электромотором мощностью 300 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает менее семи секунд, а максимальная скорость составляет 200 км/ч.

Автомобиль получил аккумуляторную батарею емкостью 68 кВт⋅час. Запас хода составляет до 322 км на одном заряде.

Каждый родстер будет построен по индивидуальному заказу. Начальная цена электромобиля составляет 358 280 долларов.

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